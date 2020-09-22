Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович стал победителем прошедшего в Риме Открытого чемпионата Италии по теннису. Призовой фонд этого турнира серии «Мастерс» на грунтовых кортах превышает 3,4 миллиона евро.

В финале Джокович со счетом 7:5, 6:3 обыграл аргентинца Диего Шварцмана, имевшего восьмой номер посева. Матч продолжался 1 час 53 минуты.

Джокович выиграл турнир в Риме в пятый раз, предыдущий его триумф датирован 2015 годом. Счет в личном противостоянии против Шварцмана стал 5-0 в пользу серба.

He was feeling it all week 🔥🔥🔥 Relive the best of @DjokerNole's 🏆 run in Rome ⬇️@InteBNLdItalia | #IBI20 pic.twitter.com/hFErPSvfag — ATP Tour (@atptour) September 21, 2020

Даже несмотря на обидную дисквалификацию на US Open, Новак быстро адаптировался к грунту и доказал всем, что не зря носит звание первой ракетки мира. Только раз на пути к титулу он позволил сопернику довести матч до третьего сета.

Благодаря этому успеху Джокович стал рекордсменом по количеству выигранных турниров серии «Мастерс» (36), опередив по этому показателю испанца Рафаэля Надаля. Ранее 33-летний серб вышел на второе место по количеству недель в качестве первой ракетки мира (287) и уступает теперь только швейцарцу Роджеру Федереру (310).