Серб Новак Джокович досрочно гарантировал себе лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам года. Он повторит рекордный результат американца Пита Сампраса, завершив шестой сезон в статусе первой ракетки мира.

Извечные соперник Новака среди действующих теннисистов — Рафаэль Надаль и Роджер Федерер — становились лучшими в рамках календарного года по пять раз.

Сербский теннисист гарантировал себе первое место в рейтинге по итогам года благодаря победе над хорватом Борном Чоричем во втором раунде турнира Erste Open в Вене.

У второй ракетки мира Рафаэля Надаля есть теоретический шанс обойти Джоковича, если он выступит на соревнованиях в Софии перед Итоговым турниром ATP, однако испанец не планирует этого делать.

В 2020 году серб выиграл Australian Open, дошел до финала Roland Garros и вылетел в четвертом круге US Open из-за дисквалификации за попадание мячом в лицо линейному судье.

Джокович ранее заканчивал лидером сезоны-2011, 2012, 2014, 2015 и 2018. Теперь серб делит рекорд с завершившим карьеру Питом Сампрасом.

Tenistas con más temporadas terminando como No.1 del ranking #ATP: 1- Sampras 🇺🇸 6

1- Djokovic 🇷🇸 6

2- Connors 🇺🇸 5

2- Federer 🇨🇭 5

2- Nadal 🇪🇸 5

6- McEnroe 🇺🇸 4

6- Lendl 🇨🇿🇺🇸 4

8- Borg 🇸🇪 2

8- Edberg 🇸🇪 2

8- Hewitt 🇦🇺 2 pic.twitter.com/xGtsS3I8KA — CanalTenis.com 🎾 (@canal_tenis) October 28, 2020

Добавим, что нынешняя неделя стала для Новака 292-й в статусе первой ракетки мира, у Федерера таких недель было 310. Для падения рекорда сербу нужно продержаться на вершине до 8 марта будущего года.