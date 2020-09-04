Глава Минэнерго России Александр Новак на форуме GMIS2020 дал прогноз по запасам нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«В июле мы заметили, что на 34 млн баррелей в сутки в странах ОЭСР сократились запасы. Если тренд сохранится, то мы постепенно сократим остатки, накопленные во втором квартале», — заявил Новак. (цитата опубликована на странице Минэнерго в Twitter)

Он отметил, что «среднее пятилетнее значение может быть достигнуто в 2021 году».

Ранее Новак сообщал, что в ведомстве ожидают, что «по результатам года будут более низкие показатели по объёмам добычи нефти, газа, выработки электроэнергии, производства угля».