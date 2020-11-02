В ближайшее время Россия не достигнет пика добычи газа, поскольку мировой спрос на него будет расти в ближайшие десятилетия. Об этом в интервью The Guardian заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Мы не считаем, что достигнем пика добычи газа в ближайшее время, так как мировой спрос на газ будет продолжать расти в предстоящие десятилетия, несмотря на увеличение числа климатических целей», — сказал Новак.

По его словам, Россия намерена занять лидирующие позиции в производстве чистого водорода.

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