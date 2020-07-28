Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс сообщил, что страна приостановила действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом после вступления в силу закона о национальной безопасности специального административного района КНР, сообщает радиостанция Radio New Zealand.

«Важно, чтобы Новая Зеландия дала соразмерный и сознательный ответ на принятие закона о национальной безопасности. В рамках данного ответа Кабинет принял решение приостановить действие соглашения об экстрадиции Новой Зеландии с Гонконгом», — заявил Питерс, его слова приводит Radio New Zealand.

Ранее сообщалось, что власти страны намерены пересмотреть отношения с Гонконгом после вступления в силу закона о национальной безопасности специального административного района КНР. В частности, пересмотр касался соглашений об экстрадиции, контроля за экспортом стратегически важных товаров и рекомендаций по поездкам в специальный административный район КНР.

Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.