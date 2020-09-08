Небольшая фотоподборка со страницы новенькой Кати Миходуй в сети.

Возраст: 23 года

Родной город: Санкт-Петербург

О себе: По образованию я дизайнер окружающей среды, работаю в сфере садоводства. На проект я иду к Максиму Колесникову. Он очень творческий парень, интересный, но, к сожалению, у него были проблемы с девушкой в прошлых отношениях. Она его не ценила и не уважала, её семья тоже. Как сказал Гуф: любовь — это вечная пакость. Её нет, ты страдаешь, она есть — страдаешь потом. Пока что я полюбила только искусство, но в дальнейшем хочу полюбить настоящего мужчину, который находится на проекте «ДОМ−2». Содержала бывшего парня, но он мне изменил.























