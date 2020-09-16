Небольшая фотоподборка со страницы новенькой Александры Пономарёвой в сети.

Возраст: 19 лет

Родной город: Санкт-Петербург

О себе: Я увлекаюсь практически всеми видами спорта, чемпионка России, Европы и Балтики по фигурному катанию. Мечтаю стать телеведущей. За мной ухаживало немало мужчин, но я так и не повстречала своего безбашенного авантюриста. По крайней мере, я так думала, пока не увидела Максима Моргенштерна. Он очень амбициозный, целеустремлённый парень с активной жизненной позицией. У тебя было много чёрных полос в жизни. Может, стоить обратить внимание на блондинок? Я — та девушка, с которой не стыдно выйти в люди и познакомить с родителями.



















