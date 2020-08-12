Антисмысловые олигонуклеотиды могут уменьшать уровень прионных белков, что способствует более длительной выживаемости на животных моделях

В журнале Nucleic Acids Research издательства Оксфордского университета была опубликована работа о новой потенциальной терапевтической стратегии против прионной болезни.

Прионы — особый класс инфекционных патогенов, представленных белками с аномальной третичной структурой, не содержащими нуклеиновые кислоты. Одна из наиболее распространенных форм заболевания – болезнь Крейтцфельдта-Якоба. Прионы способны увеличивать свою численность, используя функции живых клеток и в этом отношении прионы схожи с вирусами. Как правило, при переходе белка в прионное состояние его α-спирали превращаются в β-слои. Появившиеся в результате такого перехода прионы могут в свою очередь перестраивать новые молекулы белка; таким образом, запускается цепная реакция, в ходе которой образуется огромное количество неправильно свёрнутых молекул. Прионы — единственные известные инфекционные агенты, размножение которых происходит без участия нуклеиновых кислот.

Прионная болезнь после длительного инкубационного периода начинает быстро прогрессировать, приводя к смертельному исходу. В настоящее время заболевание является неизлечимым.

Ведущий автор описываемого исследования также страдает этим заболеванием. Вместе со своей командной они зафиксировали, что некоторые антисмысловые олигонуклеотиды могут уменьшать уровень прионных белков, что способствует более длительной выживаемости на животных моделях. На настоящий момент оценка эффективности находится на доклинической стадии исследования.

Работа проводилась совместно с Гарвардским и Массачусетским университетами.

В результатах работы указывается, что снижение уровня прионных белков может утроить сроки выживаемости у животных, зараженных прионной болезнью. При этом даже небольшое снижение уровня белков, что является клинически решаемой задачей, приводит к значительному улучшению выживаемости.

Терапию, направленную на снижение уровня прионных белков, можно начинать еще до проявления первых симптомов. Также в результатах было показано, что даже одна доза такого препарата может улучшить картину заболевания по маркерам конгломератов в нервной ткани мозга.