Лучшие цитаты участников на 19 октября 2020 года.
Новая подборка перлов для вас, подписчики! Немного хихонек от наших участников для хорошего настроения😜
Алексей Купин: «Есть много насущенных проблем у ребят».
Макс Колесников: «Считайте меня мужиком без яйцов».
Захар Саленко: «Там русским по белому написано».
Иванченко Слава «Это палка двух концов».
Дима Дмитренко: «Открою занавеску тайны».
Дима Дмитренко: «Хочется, чтобы по щелчку трех пальцев».
Дима Дмитренко: «Наш проект — это Ноевский ковчег».
Саша Задойнов «Мы причастялись и исповедовались».
Cаша Задойнов: «Тема насущего дня».
Алья Адхам: «Держи рот за зубами».