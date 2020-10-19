Лучшие цитаты участников на 19 октября 2020 года.

Новая подборка перлов для вас, подписчики! Немного хихонек от наших участников для хорошего настроения😜⁣

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Алексей Купин: «Есть много насущенных проблем у ребят».⁣

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Макс Колесников: «Считайте меня мужиком без яйцов».⁣

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Захар Саленко: «Там русским по белому написано».⁣

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Иванченко Слава «Это палка двух концов».⁣

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Дима Дмитренко: «Открою занавеску тайны».⁣

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Дима Дмитренко: «Хочется, чтобы по щелчку трех пальцев».⁣

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Дима Дмитренко: «Наш проект — это Ноевский ковчег».⁣

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Саша Задойнов «Мы причастялись и исповедовались».⁣

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Cаша Задойнов: «Тема насущего дня»⁣.

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Алья Адхам: «Держи рот за зубами»⁣.