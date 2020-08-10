Биологическое соединение, которое является компонентом фруктов и овощей, способствовало улучшению когнитивных способностей у животных

Препарат CMS121, разработанный учеными из Калифорнии (США) и ранее показавший замедление старения клеток мозга, успешно обратил вспять потерю памяти при болезни Альцгеймера в эксперименте с мышами.

Новое исследование, опубликованное в журнале Redox Biology, продемонстрировало, что указанный препарат изменяет способ метаболизма липидов в клетках мозга.

«Это была более тщательная проверка того, насколько хорошо данное соединение будет работать в терапевтических условиях», — говорит Памела Махер, ведущий автор исследования. — Основываясь на успехе проведенного эксперимента, мы можем начать проводить клинические испытания».

За последние несколько десятилетий Махер изучала роль химического соединения под названием физетин, содержащегося во фруктах и овощах, в улучшении памяти и предотвращении болезни Альцгеймера у мышей. Недавно ученые синтезировали различные варианты физетина и обнаружили, что один из них, названный CMS121, особенно эффективен в улучшении памяти животных и замедлении дегенерации клеток мозга.

В новом исследовании Махер и коллеги проверили эффект CMS121 на мышах, у которых развивается нейродегенеративное заболевание, схожее с болезнью Альцгеймера. Ученые давали животным суточные дозы CMS121, начиная с 9-месячного возраста — эквивалент среднего возраста у людей, после которого при болезни Альцгеймера начинают проявляться проблемы с обучением и памятью. По словам исследователей, они стремились создать условия, схожие с теми, в которые попадает пациент с когнитивными проблемами.

Через три месяца кормления CMS121, в возрасте 12 месяцев, мышам — как получавшим лечение, так и без него — проводили тесты для исследования памяти и поведения. В обоих типах тестов мыши с аналогом болезни Альцгеймера, получившие лекарство, показали такие же хорошие результаты, как и здоровые контрольные животные, в то время как не получавшие CMS121 мыши с этим заболеванием показали более низкие результаты.

Чтобы лучше понять механизм воздействия CMS121 на нервную систему, ученые сравнили уровни различных молекул в мозге трех групп мышей. Они обнаружили, что мыши с нейродегенеративным заболеванием имели несколько отличий по сравнению с остальными.

В частности, были выявлены различия в так называемом перекисном окислении липидов — распаде липидов, в результате которого образуются молекулы свободных радикалов, повреждающие клетки. У животных с болезнью, подобной болезни Альцгеймера, уровень перекисного окисления липидов был выше, чем у здоровых мышей или мышей, получавших CMS121.

«Это не только подтвердило, что перекисное окисление липидов усиливается при болезни Альцгеймера, но и что исследуемый препарат на самом деле снижает образование свободных радикалов», — сказал один из авторов новой статьи Гамзе Атес.

Исследователи продемонстрировали, что CMS121 снижает уровень липид-продуцирующей молекулы, называемой синтетазой жирных кислот (FASN), что и является ключом к снижению уровня перекисного окисления липидов.

Когда ученые проанализировали уровни FASN в образцах головного мозга пациентов, умерших от болезни Альцгеймера, они обнаружили, что у этих людей уровень FASN повышен в сравнении с контрольной группой аналогичного возраста. Этот факт позволяет предположить возможность использования FASN в качестве лекарственной мишени для лечения болезни Альцгеймера.

Будущие исследования призваны обнаружить дополнительные соединения, которые могут играть роль в лечении болезни Альцгеймера, воздействуя на FASN и перекисное окисление липидов.

doi.org/10.1016/j.redox.2020.101648

