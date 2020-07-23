Банк России может снизить ключевую ставку до 4%. Окончательное решение будет принято 24 июля. Последствия такого решения могут быть очень сложными и даже непредсказуемыми как для простых россиян, малого и среднего бизнеса, так и для экономики в целом: доходность по вкладам обрушится и граждане поспешат забрать свои средства из банков, что может привести к волне банкротств среди кредитных организаций. Что касается курса рубля, то национальная может обесценится еще больше — до 75 рублей за доллар.

Эксперты ожидают снижения ключевой ставки Банка России до 4% на заседании совета директоров 24 июля. В июне регулятор снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 4,5% годовых.

Для курса рубля низкая ключевая ставка также является фактором давления – отечественная валюта обычно снижается при уменьшении ставки.

«Также последствиями снижения ключевой ставки ЦБ РФ станет снижение ставок по кредитам в банках до рекордных минимумов, что сделает их более доступными для населения. Кроме того, снизятся ставки по депозитам», — отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Мы наблюдаем провал потребительского спроса и внешнего экспорта, рассказывает частный инвестор, основатель «IPO-CLUB» Петр Гулин «В таких условиях необходимо повышение ликвидности и дальнейшие бюджетные вливания, в противном случае мы можем увидеть дальнейшее снижение количества кредитных организаций в нашей стране», — считает он.

Ранее «Росгосстрах банк» и НАФИ опубликовали результаты исследования, согласно которым около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам. Похоже, что в ближайшие месяцы банковский сектор столкнется с необходимость повышения резервов под необслуживаемые кредиты.

«Основными рисками по рублю остаются санкции США и снижение потребления нефти. Мне видится нахождение курс доллара в коридоре 72-75 рублей до нового года, при отсутствии второй вспышки короновируса и введения локдауна», — полагает Гулин.

По словам руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, консенсус-прогноз рынка предполагает «скромное» понижение ключевой ставки до 4,25% годовых, а не на 50 базисных пунктов, как ранее прогнозировал Герман Греф.

«Подобный исход может вызвать нейтральную реакцию рынка, поскольку сохранит пространство для дальнейшего смягчения политики осенью-зимой, что нельзя исключать в случае отклонения фактической инфляции вниз от ее ожидаемой траектории, — рассказывает он. — На протяжении последних двух месяцев недельные темпы прироста потребительских цен держались на уровне 0-0,1%, однако в условиях открытия экономики и эффекта отложенного спроса после прошедшего в марте ослабления рубля в ЦБ не исключили усиления инфляции в летние месяцы из-за низкой базы прошлого года».

Вместе с тем, финансисты не исключают, что Банк России может решиться на снижение ключевой ставки сразу на 50 пунктов, что может встревожить рынок, который может решить, что регулятор видит состояние экономики хуже, чем она представляется его участникам.

«Снижение ставки на 0,5% также существенно сократит ставки дальнейшего смягчения политики и может спровоцировать волну фиксации прибыли зарубежными инвесторами, которым удалось и так хорошо заработать на ралли с середины марта, — говорит Коган. — В настоящее время есть предпосылки к ухудшению настроений на мировых рынках, которые утяжеляются преимуществом конкурента Трампа Джо Байдена в ходе президентской кампании, что может обернуться расширением санкций против России в случае прихода его в Белый дом в ноябре. И этот фактор не может не учитываться валютным рынком».