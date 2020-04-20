Возможность «телепортировать» документ электронным способом в любой город за считанные минуты с сохранением его юридической силы — одна из наиболее востребованных нотариальных услуг в условиях действующего режима самоизоляции. Доля этого сервиса заметно выросла среди общего спада, сообщила Федеральная нотариальная палата (ФНП) в понедельник, 20 апреля.

Проанализировав статистику в период 1-15 апреля и сравнив ее с аналогичным периодом 2019 года, организация отмечает, что в ситуации когда в целом востребованность нотариальных услуг упала, отправка документов электронным способом увеличила свою долю более чем вдвое. В 2020 году за этот период нотариусами было совершено 65 тыс. таких действий.

В ФНП объясняют, что в режиме самоизоляции, который введен в России, предприятия в разных сферах продолжают участвовать в тендерах, оформляют доверенности, а граждане по-прежнему сталкиваются, например, с необходимостью получения согласия супругов на сделку с недвижимостью, оформления доверенности на продажу машины для родственников, находящихся в другом городе, и технология электронного нотариата помогает избежать им ненужных поездок, пересылок почтой, курьерами и т.п. для оформления документов.

2 апреля Федеральная нотариальная палата открыла линию правовой помощи гражданам и бизнесу, чтобы в условиях пандемии коронавирусной инфекции обеспечить юридическую поддержку в различных жизненных ситуациях.