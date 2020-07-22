Ношение масок в столице США Вашингтоне станет обязательным, сообщает газета Washington Post со ссылкой на предстоящее распоряжение мэра города Мюриэл Боузер.

По данным газеты, в соответствии с распоряжением, все жители штата должны будут носить маски при выходе из дома. Исключение будет сделано лишь для детей младше трех лет, а также для людей, выполняющих интенсивные спортивные упражнения и при приеме пищи.

«В большинстве случаев, если вы находитесь вне дома, вы должны носить маску», — приводит газета слова Боузер.