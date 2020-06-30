Норвежская авиакомпания Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing и требует от американской корпорации компенсацию за приостановку эксплуатации Boeing 737 MAX и неполадки с двигателем Boeing 787, сообщило агентство Рейтер.

Сообщается, что Norwegian Air решила отказаться от 92 лайнеров Boeing 737 MAX и еще пяти самолетов Boeing 787 Dreamliner, а также от связанных с ними соглашений по обслуживанию GoldCare.

«Norwegian также подала судебный иск, требуя возврата предоплаты за самолеты и компенсации убытков, связанных с приостановкой эксплуатации 737 MAX и проблемами с двигателем на 787», — приводит агентство сообщение авиакомпании.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и компания Boeing начали в понедельник тестовые полеты 737 MAX, они, как отметили в авиарегуляторе США, продлятся три дня. В ходе полетов будут проверены маневрирование и процедуры реагирования на нештатную ситуацию на предмет их соответствия стандартам регулятора.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, все люди погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.

В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.