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Норвежец Карлсен и индианка Конеру выиграли чемпионат мира по рапиду в Москве

22:49 28/12/2019

В Москве прошел чемпионат мира по рапиду (быстрым шахматам). Мировое первенство среди мужчин выиграл действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен. Среди женщин первое место заняла шахматистка из Индии Хампи Конеру, сообщает ТАСС.

После 15 туров Карлсен набрал 11,5 очка, за весь турнир он не потерпел ни одного поражения. На втором месте оказался иранец Алиреза Фируджа (10,5), выступающий под флагом Международной шахматной федерации (FIDE). Он обошел американца Хикару Накамуру и россиянина Владислава Артемьева, также набравших по 10,5 очка, по дополнительным показателям.

Как заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, российские спортсмены оказали достойное сопротивление норвежцу. «Карлсен – великий шахматист, мы поздравляем его с победой. Наши ребята старались, сражались достойно, но Магнус – это Магнус» , – подчеркнул Филатов.

Судьба чемпионства среди женщин решалась на тай-брейке, так как три шахматистки набрали по 9 очков. В итоге сильнейшей оказалась Хампи Конеру из Индии. На втором месте расположилась китаянка Лэй Тинцзе, на третьем – турчанка Екатерина Аталик. Россиянка Ольга Гиря набрала 8,5 очка и заняла четвертое место.

Чемпионат мира по блицу пройдет в Москве в воскресенье и завершится в понедельник.



