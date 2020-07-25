Делегация норвежских дипломатов находится в Венесуэле с визитом, чтобы узнать о ситуации в стране, сообщил норвежский дипломат Даг Халвор Нюландер (Dag Halvor Nylander) на своей странице в Twitter.

Даг Халвор Нюландер — глава отдела по вопросам мира и согласия департамента по региональным вопросам министерства иностранных дел Норвегии, личный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по пограничному спору между Гайаной и Венесуэлой с апреля 2017 по март 2018.

«Что касается опубликованной информации, подтверждаю, что норвежские дипломаты посещают Каракас с целью получения последней информации о ситуации в области здравоохранения и политики в стране», — написал он на своей странице в Twitter.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.