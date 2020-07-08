Сумма в 148 млрд рублей, которую Росприроднадзор обязал заплатить в качестве возмещения ущерба и ликвидации аварии на ТЭЦ в Красноярском крае, показалась «Норникелю» несправедливой и компания пообещала оспорить ее в суде. Изначально размер компенсации, которую предлагала компания Владимира Потанина государству в качестве откупных за катастрофу, покрывшую нефтяной пленкой сотни квадратных километров российского Севера, был в пятнадцать раз скромнее. Эксперты уверены, что нарушителю лучше не переносить обсуждение объема выплат в юридическую плоскость, а задуматься, как поскорее справиться с последствиями аварии, способной в случае промедления привести к масштабному экологическому бедствию.

Г «Норникель» не снимает с себя ответственности по ликвидации катастрофы, в результате которой попадание десятков тысяч тонн нефтепродуктов в местные наземные и водные объекты привело к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ в десятки тысяч раз, но считает ее размер чересчур завышенным. Компания уверена, что при расчете компенсации были применены некорректные критерии, что стало причиной необъективно высоких штрафных санкций. В частности, государственные эксперты взяли за основу, так называемый, «максимальный коэффициент», который используется, когда экологический нарушитель слишком долго ликвидирует загрязнения. В связи с этим, в «Норникеле» уверены, что размер компенсации искажен и его требуется пересчитать.

Пока свою сумму ущерба, причиненного природе компания не называет. Менее месяца спустя после аварии глава Г Владимир Потанин на встрече с президентом Владимиром Путиным обозначил стоимость ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в гораздо более скромную сумму — 10 млрд рублей.

Как сообщают представители «Норникеля», сбор разлившегося топлива и переработка загрязненного грунта отнимет не менее года. «Большую часть этого времени местная окружающая среда будет подвергаться агрессивному воздействию со стороны оставшихся на территории вредных продуктов, что грозит привести к продолжительному разрушению местного природного баланса. Экологические трибуналы в нашей стране пока недостаточно развиты, а коммерческая компания располагает широким опытом борьбы на судебных площадках. Причем, в конечном итоге, не исключено, что государству самому впоследствие придется компенсировать металлургам средства, потраченные на борьбу со своими же проколами», — отмечает представитель экологических организаций, который предпочел не называть свое имя в газете.

Стоит отметить, что зарубежные компании далеко не всегда выплачивали полную сумму, предъявляемую государством и иными истцами за нанесенный ущерб окружающей среде, но бывали случаи, когда подобные компенсации фактически втаптывали нарушителя в дно финансового рынка. Так, после аварии танкера Exxon Valdez у побережья Аляски весной 1989 году изначально к его владельцам предъявлялись претензии на сумму в $5 млрд, однако после почти десяти лет судебных разбирательств она была снижена до $500 млн. А катастрофа на добывающей платформе в Мексиканском заливе в 2010 году привела к чистому убытку его владельца ВР, полученному всего за несколько месяцев, в размере более $16,5 млрд. Всего же за шесть лет общая сумма затрат компании на устранение последствий аварии превысила $56 млрд.

Впрочем, если «Норникелю» выставят полную сумму штрафа, то компания все равно вряд ли разорится. В прошлом году чистая прибыль компании выросла вдвое и составила около $6 млрд, что позволило Г выплатить своим акционерам в качестве дивидендов $1,2 млрд.

По мнению аналитика ГК «Финам» Сергея Дроздова, в этом году «Норникелю», скорее всего, придется смириться с потерей чистой прибыли как минимум в 10% от прошлогоднего уровня. «Компании не стоит спорить с выставленным размером компенсации, а радоваться тому, что государство пока предъявляет только штрафные санкции. Местному региону нанесен очень серьезный урон, который не всегда может выражаться в денежном отношении. Другими словами, ущерб окружающей среде невозможно оценить в финансовых средствах, которые компании-нарушителю пришлось затратить на ликвидацию последствий аварии — в любой случае, последствия окажутся несравнимо более отрицательными для природы и для жизни, нежели для кошелька бизнесмена. По совести, в этом году «Норникелю» ни о каких дивидендах задумываться не стоит», — считает эксперт.