Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин рассказал анекдот об усах Владимира Путина.

Очередной выпуск передачи Норкин завершил анекдотом о российском президенте Владимире Путине.

«— Каких политиков с усами вы знаете?

— Сталин, Лукашенко, Путин.

— Ну как, у Путина нет усов.

— Есть. Просто Путин — настоящий разведчик. Он хорошо знаком с требованиями конспирации и свои усы хранит у Пескова».

Ранее, как писал «Рамблер», Андрей Норкин во время эфира передал зрителям совет от инфекциониста с 30-летним стажем. Он посоветовал носить медицинские маски и привел аналогию с выдыхаемым курильщиком облачком дыма и возможностью от него уклониться. При этом инфекционист заявил, что тканевые маски — это «фигня полная».