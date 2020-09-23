Телеведущий Андрей Норкин показал в Instagram видео с танцующим внуком. Мальчик очаровал подписчиков ведущего.

«Талант растёт…» — так подписал ролик Норкин (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

View this post on Instagram Талант растёт… A post shared by Андрей Норкин (@norkinntv) on Sep 22, 2020 at 10:30pm PDT

«Чудесный ребёнок! Счастья, ему!» — написала @esshpak_.

«Куклёночек какой, чудо! Талант несомненный, маленькая звёздочка!» — добавила @sizovaliudmila55.

«Видно пойдет в дедушку, весёлого, энергичного, жизнерадосного человека. Всего Вам хорошего мужества и терпения», — пожелала @olgamikhailovaulianova.

Как писал «Рамблер», этим летом в семье Норкина произошла трагедия. Журналистка, жена телеведущего Юлия скончалась 4 июня.

Друг семьи Норкиных, историк Евгений Спицын рассказал «Комсомольской правде» https://www.kp.ru/online/news/3898596/, что причиной ее смерти стал инфаркт.