Депутат норильского горсовета и уполномоченная по правам ребенка по городу Наталья Плотникова пожаловалась на ситуацию со здравоохранением в городе не выдерживает критики. Об этом она сказала в видеообращении к губернатору Красноярского края Александру Уссу.

Запись она сделала после того, как от COVID-19 умер ее сын. Женщина сама сейчас лежит в госпитале, в котором лечат от коронавирусной инфекции.

Обращаясь к Уссу, городской депутат отметила, что в Норильске «продолжают людей отправлять на дом лечиться». Там они остаются до тех пор, пока не «перестают дышать». При этом «люди не понимают, отчего они начинают задыхаться».

«Как так случилось, что у нас в городе в ковид-госпитале нет КТ? Больных людей, у которых отсутствует кислород, на скорой помощи возят в коммерческое КТ», — негодует женщина.

По ее словам, пневмонию у ее семьи искали через рентген. В итоге сыну рентген показал проблемы с легкими, а ей и мужу — нет.

Кроме того, для лежащих на ИВЛ, как отметила Плотникова, не хватает «отсасывателей» и морфина. «Тот обвал заболеваний, та причина, по которой мой сын ушёл из жизни, кроется в отношении краевой медицины к медицине Норильска», — жалуется женщина.

А еще депутат утверждает, что после того, как медицину Норильска передали под управление края, уже нет денег и оборудования. При этом она утверждает, что если бы здравоохранение осталось в ведении муниципалитета, то в этом случае могло бы справиться с теми огрехами, которые «на сегодняшний день есть».