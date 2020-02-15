Как рассказала «РГ» автор инициативы, жительница Свердловской области Елена Лаптева, идея родилась во время борьбы с псевдомедицинскими центрами, которые при помощи поголовных обзвонов зазывают людей на якобы бесплатные процедуры или диагностику здоровья, а в офисах обманом и запугиванием навязывают банковские кредиты на оплату ненужных услуг.

Противодействие одной из подобных сетей лжемедицинских центров под названием «Глобал Мед» продолжалось несколько лет. Защитив обманутого отца, Лаптева стала отстаивать интересы всех пациентов, пострадавших от сотрудников организации в Екатеринбурге и Москве. В конце концов, при поддержке «Российской газеты» свердловчанка вместе с другими пострадавшими добилась возбуждения в отношении сотрудников сети четырех уголовных дел о мошенничестве.

Журналисты телекомпании Россия 1 из программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» провели собственное расследование деятельности «Глобал Мед» и выяснили: вскоре после возбуждения первого уголовного дела совладельцы сети супруги Юлия Папьянц и Игорь Нисенбойм покинули Россию и стали сворачивать бизнес. Одновременно МВД России пресекло деятельность другой крупной сети псевдомедицинских центров. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, предприятия действовали в Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях. От лжеврачей пострадало больше 11 тысяч человек, общий ущерб составил не менее миллиарда рублей.

Ликвидация двух компаний, считает Лаптева, небольшой успех правоохранителей в борьбе с лжемедиками, ведь, по информации проекта ОНФ "За права заемщиков", по аналогичной схеме людей обманывают практически по всей России: в 52 наиболее крупных городах.

Живучесть бизнеса, полагает активистка, объясняется не только сверхдоходами, но и несовершенством федерального законодательства.

Основа мошенничества — массовый телефонный обзвон людей, позволяющий создать необходимый поток потенциальных клиентов. Каждая из таких фирм, как известно, имеет кол-центр, использующий базу номеров мобильных телефонов абонентов того города или региона, где действует предприятие. Базы мошенники приобретают на черном рынке.

Чтобы осложнить использование номеров телефонов без ведома и согласия владельцев и одновременно дать правоохранительным органам дополнительную возможность противодействовать фирмам, находящим клиентов благодаря кол-центрам, Лаптева предлагает причислить номер мобильного телефона гражданина к его персональным данным. Следовательно, распространить на номер действующие уголовное и административное законодательство.

— Если номера телефонов граждан станут такими же объектами защиты, как другие персональные данные, — говорит автор идеи, — возникнет необходимость и возможность привлечения к ответственности и тех лиц, которые незаконно предоставляют базы телефонных номеров недобросовестным фирмам, а ими, вероятно, являются операторы телефонной связи. Сейчас они не несут никакой ответственности за это, поэтому должным образом не заботятся о безопасности данных. Точно также возникнет ответственность у тех юридических и физических лиц, которые незаконно приобретают и используют базы. Думаю, сотрудники таких кол-центров должны привлекаться к ответственности наравне с иными работниками мошеннических фирм. У каждого человека всегда есть выбор зарабатывать честным или криминальным способом, и если сотрудник сознательно выбирает работу, где он будет нарушать права других граждан, то законодатель обязан предусмотреть санкции для пресечения такого поведения. Кстати, кол-центры мошеннических фирм не имеют опознавательных табличек и знаков, расположены в потаенных местах, где их нелегко обнаружить: даже сами организаторы бизнеса осознают незаконный характер использования чужих номеров телефонов.

Чтобы реализовать идею, гражданский активист предлагает внести поправки в три Федеральных закона: № 152-ФЗ "О персональных данных", № 126-ФЗ "О связи" и № 38-ФЗ "О рекламе". На рассмотрение органов власти инициатива "Защитить жителей России от телефонных обзвонов" будет направлена в том случае, если за нее проголосуют не менее ста тысяч граждан страны.

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