Сенатор Алексей Пушков назвал лживыми заявления польского эксперта о возможности применения Россией военной силы.

Так политик отреагировал на слова аналитика Милоша Гаца о том, что балтийские страны не в состоянии дать отпор Москве без помощи НАТО. Эксперт отмечал, что Москва уже якобы ведет «пропагандистскую войну», подкрепленную «гибридными действиями» против Варшавы.

Пушков назвал подобные высказывания пустой демагогией, создающей ложную повестку дня.

«Разговоры об опасности применения Россией военной силы <…> нужны лишь для обоснования военной роли НАТО и ее присутствия на российских границах. Реального анализа здесь ноль. Как обычно», — написал парламентарий в Twitter.

Балтийские страны неоднократно обвиняли Москву в подготовке «агрессии». Российские власти, в свою очередь, подчеркивали, что не планируют нападать на кого-либо из членов альянса.

По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно это понимают, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.