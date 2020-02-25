Праздничный автомотопробег пройдет в Крыму по случаю шестой годовщины воссоединения полуострова с Россией, сообщает пресс-служба мотоклуба «Ночные волки».

«Состоится праздничный автомотопробег «Симферополь — Севастополь — гора Гасфорта», в котором примут участие ополченцы, участники событий февраля-марта 2014 года, члены мотоклуба «Ночные волки» и все желающие», — говорится в сообщении.

Состоится пробег 18 марта. При этом в конечной его точке — на площадке у горы Гасфорта — пройдет праздничный концерт и "воздушный вальс" парапланов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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