Первые регистрации брака по ночам прошли в Грибоедовском ЗАГСе — Дворце бракосочетания № 1, в ночь с субботы на воскресенье. В «красивую» дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов — максимальное количество, которое смог принять дворец —, рассказала ТАСС заммэра столицы Анастасия Ракова 2 февраля.

«Это самый популярный ЗАГС в Москве с богатой историей и традициями, который всегда пользовался популярностью у молодоженов. Переход на ежедневный режим работы и на ночной режим работы в выходные дни позволит большему количеству пар зарегистрировать брак в легендарном Дворце бракосочетания», —цитирует агентство слова Раковой.

Первой парой, поженившейся ночью, стали молодожены Антон и Олеся. Они рассказали журналистам, что планировали расписаться в феврале, но свободных мест для регистрации в Грибоедовском не было. Единственное свободное «окно» нашлось ночью, 2 февраля, в день «четырех двоек». «Для нас это интересный опыт, и мы рады быть первыми молодоженами, которые расписались в ночное время», — считает невеста.

Другие новоиспеченные супруги, Александр и Татьяна, считают, что ночные регистрации брака будут пользоваться популярностью у молодежи, которая привыкла к ночному образу жизни. Один из женихов заявил после регистрации, что после официальных процедур можно сразу отправиться на вечеринку в ночной клуб, погулять по ночной Москве, а «новый день начать уже мужем и женой».

С конца года московские Дворцы бракосочетания №1 и №3 перешли на ежедневный режим работы. С 21 декабря Грибоедовский ЗАГС открыт с 09:00 субботы до 18:00 воскресенья. Это означает, что будущие молодожены теперь смогут подавать заявления и регистрировать браки в ночное время. Остальные отделы ЗАГСы ждут посетителей со вторника по субботу с 09:00 до 18:00.

В пресс-службе московских ЗАГСов сообщили ТАСС, что всего в течение дня 2 февраля 2020 года в пяти московских ЗАГСах зарегистрируют брак более 160 пар. Специально для этого в выходной день открыли Дворец бракосочетания № 5, Шипиловский и Гагаринский отделы ЗАГС.

В День святого Валентина 14 февраля в городе планируют пожениться более 400 пар, в день «четырех двоек» 20.02.2020 — более 1 тыс. пар.

Как сообщала пресс-служба управления ЗАГС Москвы, в2019 году в Грибоедовском зарегистрировали более 5,6 тыс. браков. В пятерку рейтинга попали Шипиловский, Кутузовский, Таганский и Чертановский отделы ЗАГС.