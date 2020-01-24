Температура воздуха на базовой московской метеостанции на ВДНХ в ночь на пятницу, 24 января, опустилась до –6,8 градуса, что стало минимальным значением с начала зимы. Эта информация следует из данных, которые опубликованы на сайте Гидрометцентра России 24 января.

В Московской области минимальная температура воздуха в минувшую ночь была зафиксирована в поселке городского типа Черусти — минус 9,6 градуса.

По прогнозам Гидрометцентра, 24 января в Москве ожидается снег, мокрый снег, дождь и плюсовая температура. Днем в городе резко потеплеет до +1…+3 градусов.

Предыдущее минимальное значение зафиксировали 12 января — тогда было 6 градусов мороза.

При этом холоднее всего за осенне-зимний сезон 2019–2020 годов было 23 ноября — столбики термометров опустились до –11 градусов.