Более 100 мировых лидеров, включая 18 лауреатов Нобелевской премии мира, подписали письмо, в котором призывают международное сообщество сделать вакцины против COVID-19 доступными по всему мире в качестве «общего блага», сообщил расположенный в Бангладеш центр Юнуса, основанный лауреатом Нобелевской премии мира Мохаммедом Юнусом.

«Мы обращаемся к правительствам, фондам, благотворителям и социальным компаниям с призывом выступить с инициативой производить и/или распространять вакцины по всему миру бесплатно. Мы призываем все социальные, политические и медицинские организации вновь подтвердить нашу коллективную ответственность за защиту всех уязвимых лиц без какой-либо дискриминации», — говорится в заявлении на сайте центра.

К инициативе присоединились бывшие президенты, политики, а также всемирно известные артисты и режиссеры, в частности лауреат Нобелевской премии мира и экс-президент СССР Михаил Горбачев, бывший президент Еврокомиссии и бывший премьер Италии Романо Проди, актеры Джордж Клуни, Мэтт Дэймон и Шерон Стоун и многие другие.

«Мы призываем всех мировых лидеров, включая генерального секретаря ООН, генерального директора Всемирной организации здравоохранения, религиозных социальных и духовных лидеров, руководителей исследовательских лабораторий и фармацевтических компаний, а также СМИ объединить усилия и сделать так, чтобы в случае получения вакцины COVID-19 у нас был глобальный консенсус в отношении того, что она должна использоваться в качестве общего блага», — отмечается в письме.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф