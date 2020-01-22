Соблюдение низкоуглеводной или низкожировой диеты не увеличивает продолжительность жизни, если не избегать нездоровой пищи и сладостей, показало американское исследование, опубликованное в JAMA Internal Medicine.

В рамках национальных исследований рационов питания, проведенных с 1999 по 2014 год, ученые наблюдали за 37233 людьми, которым на момент начала исследования было 50 лет.

За исследуемый период умерло 4866 участников (около 13%), из них 849 от болезней сердца и 1068 от рака. Авторы отметили, что несколько видов рака и многие сердечно-сосудистые заболевания связаны именно с нездоровым питанием.

В целом, показатели смертности были сходными среди участников, которые придерживались как диеты с низким содержанием углеводов, так и с низким содержанием жиров, или не соблюдали ни одну из них.

«Польза для здоровья при низкоуглеводной диете может зависеть не только от типов белка и жира, но и от качества углеводов, остающихся в рационе», – рассказал руководитель исследования Жилей Шань (Zhilei Shan) из Школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана Гарвардского университета.

В случаях, когда приверженцы низкоуглеводной диеты наибольшее количество калорий получали из нездоровой пищи, вероятность преждевременной смерти увеличивалась на 16% (по сравнению с участниками, чье питание было наиболее здоровым). А низкожировая диета с преобладанием вредных продуктов повышала шансы умереть на 12%.

Тем не менее, риск преждевременной смерти действительно оказался ниже, если низкожировая или низкоуглеводная диета включали здоровые продукты (растительные белки, ненасыщенные жиры и высококачественные углеводы – овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты). И, напротив, этот риск повышался, когда в рационе было много насыщенных жиров и животного белка.