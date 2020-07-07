Выявлены изменения в работе эндокринной и иммунной системы, которые позволяют лучше понять, что происходит в организме с возрастом

Почему мы стареем? Что именно происходит в наших телах? Можем ли мы что-нибудь с этим сделать? Человечество ищет ответы на эти вопросы с незапамятных времен.

Известно, что феномен старения является результатом сложного взаимодействия многочисленных факторов. При этом важнейшую роль играет состояние эндокринной и иммунной системы организма.

Ученые из Университета Саарбрюккена (Германия) обнаружили изменения в эндокринной и иммунной системе, которые способствуют старению. Исследование было посвящено роли гормона кортизола в воспалительном процессе. С возрастом уровень указанного гормона становится меньше.

Кортизол и его неактивная форма кортизон, обычно называемые гормонами стресса, выделяются надпочечниками. Кортизол служит важной сигнальной молекулой и регулирует множество метаболических процессов в организме. Дефицит кортизола приводит к развитию воспалительной реакции.

Исследователи определили, что уровень сывороточного кортизола снижается с возрастом. Клетки иммунной системы превращают неактивный кортизон в кортизол, и эта способность у пожилых людей нарушена.

Уменьшение продукции кортизола также отражается на состоянии иммунной системы. Согласно полученным данным, нарушается функция макрофагов — иммунных клеток, которые играют решающую роль в развитии воспалительной реакции.

Причиной этого явления служит уменьшение концентрации белка GILZ (glucocorticoid?induced leucine zipper). Указанный белок участвует в "выключении" воспалительной реакции макрофагов.

Недостаточная продукция белка GILZ способствует поддержанию хронического воспаления в организме, опосредованному макрофагами. Воспалительные реакции, в свою очередь, приводят к прогрессированию возрастных изменений.

Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell.

Ученые из Саарбрюккена участвуют в ряде исследований, посвященных изучению активности GILZ, включая поиск новых активных соединений, способных повысить уровень этого белка.

Феномен старения человека остается чрезвычайно сложным, однако, представленное исследование продвинуло человечество на один маленький шаг вперед к лучшему его пониманию.

doi.org/10.1111/acel.13156