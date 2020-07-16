Участники совещания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти. В соответствии с ранее утвержденным планом, участники картеля с 1 августа увеличат свою добычу на 2 млн баррелей в сутки. Пока партнеры по неофициальному альянсу демонстрируют благожелательное отношение друг к другу, однако уже в ближайшее время между ними снова может возникнуть жесточайшая неприязнь, способная обрушить баррель до минимальных значений. И хотя Россия поддержала смягчение ограничений на добычу, низкая стоимость энергоресурсов вынудит отечественное правительство еще глубже залезть в резервы государства.

Очередное решение участников соглашения ОПЕК+, собственно нефтяного картеля и крупнейших добывающих стран мира, принятое 15 июля, не принесло сюрпризов как для производителей «черного золота», так и для крупнейших потребителей углеводородов. Участники альянса начиная с августа, как и было запланировано, договорились смягчить ограничения на добычу нефти с 9,6 млн до 7,7 млн баррелей в день. При этом суммарное увеличение добычи сырья должно быть частично компенсировано за счет сокращения производства в августе и сентябре в Ираке и Нигерии, которые весьма условно соблюдали добывающие лимиты в предыдущие месяцы.

Основные производственные страны не в восторге от такое решения. Когда аналогичное постановление о сокращении производства «черного золота» было принято ОПЕК+ полгода назад, то вопрос о продлении ограничений на август был свернут. Добывающие страны, в первую очередь, Саудовская Аравия, предлагали как можно оперативнее выйти из энергетической изоляции и старались побыстрее восстановить поставки углеводородов на мировой рынок. В июле экспорт российской нефти в Европу составил лишь 2,3 млн тонн, что оказалось меньше на 40% того объема, что был месяцем ранее. Так мало «черного золота» на главных торговых площадках Старого Света наша страна не продавала с 2003 года.

Напомним, сделка по снижению нефтедобычи ОПЕК+, заключенная в начале апреля на фоне беспрецедентного падения спроса из-за пандемии COVID-19, предполагает, что в мае-июне сокращения производства составляло 9,7 млн баррелей в сутки, что на 23% от уровня 2018 года. С июля предполагалось немного ослабить ограничения — до 7,7 млн баррелей в сутки (на 18% от общего объема), а с начала 2021 года и до мая 2022-го — до 5,7 млн баррелей в сутки (еще на 14% от запасов базы).

«После решения ОПЕК+ об увеличении добычи на 2 млн баррелей в сутки котировки нефти опускались до $42 за баррель. Поскольку рынок был готов к такому вердикту, очередные цифры от ОПЕК+ трейдеров не удивили», — полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Конечно, поясняет эксперт, всем производителям выгодно наращивать производство нефти, но в ситуации низкого спроса других инструментов для поддержки котировок, кроме снижения добычи, не существует. Добывающие страны, сокращая производство, теряют доходы и это многих не устраивает. В связи с этим, полагает Деев, ОПЕК+ рискует развалиться. «Если бы не пандемия, конец альянса случился бы уже в этом году. На фоне падения спроса, конкуренция между производителями будет нарастать и в ближайшее время мы наверняка увидим, как одни участники рынка постепенно теряют свои позиции, а другие увеличивают свою долю и наращивают объемы производства», — утверждает аналитик.

Что же касается цен на нефть в ближайшей перспективе, то большинство опрошенных «» экспертов считает, что они не упадут ниже $30 и не вырастут больше $40 за баррель. и никакие новые соглашения их из этого диапазона не сдвинут.