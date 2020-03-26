Отсутствие случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Ямало-Ненецком автономном округе обусловлено низкой плотностью населения. Об этом в четверг, 26 марта, пишет «РИА Новости» со ссылкой на главврача регионального Центра медицинской профилактики Сергей Токарев.

«Почему мы имеем определенный оптимизм, проживая на Ямале? Первый момент — молодой средний возраст нашего населения. Второй момент… больше всего мы говорим о нашей низкой плотности населения. Это прекрасный фактор, который поможет нам сдержать распространение коронавируса», — сказал Токарев журналистам.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

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