Жители Нижнего Новгорода при поездке на дачу должны будут предоставить документы, подтверждающие право собственности. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности на фоне пандемии коронавируса внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в четверг, 30 апреля.

«Теперь следование на личном легковом автотранспорте или на такси к садовым (дачным) участкам нижегородцам разрешено при условии подтверждения прав на соответствующее имущество. Документ о праве собственности необходимо иметь с собой при передвижении и при необходимости предъявить контролирующему лицу», — говорится на сайте областного правительства.

Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру». Количество поездок на транспорте в магазин и аптеку, а также к родственникам ограничивается одним разом в сутки. Пропуск на работу можно оформить не чаще двух раз в неделю.

Выйти на прогулку или пробежку разрешается один раз в день не дальше 300 м от дома, для этого требуется оставить заявку на портале «Карта жителя». При этом на улице граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию.

Меры безопасности усиливаются в преддверии майских праздников, чтобы предотвратить масштабное распространение инфекции.

«Наша задача — как можно быстрее пройти период роста заболеваемости. Поэтому о безопасности сейчас должен думать каждый», — заявил Никитин.

Ранее региональные власти ужесточили порядок въезда в область. Так, попасть в Нижегородскую область можно будет при наличии экстренного рабочего пропуска и местной прописки. Обычные рабочие пропуска работать не будут. Гражданам, которые будут въезжать без пропуска, придется пройти карантин.

По состоянию на 30 апреля в Нижегородской области коронавирус обнаружен у 1944 человек, из которых 226 выздоровели, 12 скончались. Регион занимает четвертое место по число зараженных в стране.

Всего в России подтвердились 106 498 случаев заболевания COVID-19, из них 7099 — за последние сутки. 11 619 человек вылечились. 1073 пациента скончались.

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