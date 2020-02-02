Четверых студентов Мининского университета в Нижнем Новгороде отправили на дистанционное обучение по возвращении из Китая. В КНР учащиеся находились по обмену.

На сайте вуза говорится, что 1 и 2 февраля четверо российских студентов вернулись из китайских городов Уху (провинций Аньхой) и Цзыбо (провинция Шаньдун) в Нижний Новгород и во Владимирскую область.

«Все студенты чувствуют себя хорошо. Роспотребнадзор в Нижнем Новгороде взял на контроль данную ситуацию. Было принято решение о временном, а именно двухнедельном карантине, поэтому студенты пока будут обучаться дистанционно», — сказано в сообщении.

Еще три студента вуза решили остаться в КНР, заявив, что ситуация в провинции Аньхой спокойная. Тем, кто изъявил желание вернуться в Россию, университет окажет финансовую помощь.

Один из вернувшихся учащихся рассказал, что в китайском университете каждому студенту выдали комплект масок, измеряли температуру и организовали доставку еды в общежитие.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным, только в КНР зарегистрировано более 13 тыс. случаев заражения, 304 человека скончались. Предположительно источником заражения стало мясо змей, которое продавалось на местном рынке.

В России выявлено два случая заболевания: в Тюменской области и Забайкальском крае. Власти РФ внесли коронавирус в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, и рекомендовали гражданам воздержаться от посещения Китая. Россиян будут эвакуировать из КНР. Минздрав РФ выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) и ожидают, что к началу февраля эпидемия пойдет на спад.