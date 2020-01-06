Власти Нижегородской области направят 500 тыс. рублей семье погибшего в Павлове 18-летнего Сергея Анучина, который спас женщину от грабителя. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 6 января.

Кроме того, материальная помощь будет оказана пострадавшему другу Сергея, который сейчас находится в больнице. Молодому человеку будет выделено 300 тыс. рублей.

«Расследование преступления взято на контроль руководителем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Уверен, что правоохранительное органы сделают всё возможное, чтобы раскрыть преступление», — сказал Никитин.

Вечером 3 января злоумышленник напал на женщину. На ее крики откликнулись двое проходивших мимо молодых людей. Подозреваемый попытался от них скрыться, но юноши догнали грабителя. В завязавшейся потасовке подозреваемый нанес им ножевые ранения и скрылся с места преступления. Один из потерпевших от полученного ранения скончался на месте, второй 17-летний подросток был доставлен в больницу и остался жив.

На следующий день правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 58-летний местный житель.

Подозреваемому предъявили обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Он заключен под стражу.