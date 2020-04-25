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Въезд в Нижегородскую область со следующей недели будет разрешен только тем, у кого есть местная прописка или экстренный рабочий пропуск, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«На следующей неделе ужесточаем въезд в область. Только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области.

Рабочие пропуска на выходные приостановим, за исключением экстренных случаев. Всех въезжающих без рабочего пропуска — на карантин. Сообщите всем знакомым, кто планировал приехать к нам отдохнуть на майские», — написал Никитин на своей странице в Instagram.

На территории Нижегородской области зафиксировано 1214 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 109 излечившихся пациента были выписаны из больницы, восемь человек скончались.

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