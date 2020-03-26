Известно, что SUV дебютирует в ближайшие месяцы. Предположительно, кроссовер базируется на упрощенной платформе CMF, разработанной специалистами альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Эта архитектура предусматривает исключительно передний привод и наличие торсионной балки сзади.

Скорее всего, длина новинки составит не более 4 метров. Для оснащения вседорожника используют 1,0-литровую «турботройку» с отдачей 100 л.с. Силовой агрегат сочетается с «механикой» или вариатором Xtronic.

«Список оснащения базовой версии модели включает: подушки безопасности водителя и переднего пассажира, систему курсовой устойчивости, тканевую отделку салона, штатную аудиосистему, кондиционер и 15-дюймовые штампованные диски. Топовая комплектация дополнительно оборудована информационно-развлекательным комплексом с большим сенсорным экраном и легкосплавными колёсами на 16 дюймов», — сообщает и здание «Новые автомобили».