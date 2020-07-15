Компания Nissan официально представила полностью электрический кроссовер Ariya. В целом автомобиль внешне почти не отличается от одноименного концепт-кара, который японская компания показала в прошлом году. Ранее компания зарегистрировала название новой модели в России, поэтому есть вероятность, что Nissan Ariya доберется до отечественного рынка.

Серийный электрокар получил фары, состоящие из 20-миллиметровых мини-прожекторов, трапециевидную фальшрадиаторную решетку и прорези по бокам от нее. От концепта серийная версия Ariya отличается иным передним бампером и измененными наружными зеркалами. Кроссовер стал первым автомобилем компании, получившим новый логотип Nissan с подсветкой из 20 светодиодов.

В Европе Nissan Ariya будет предлагаться в пяти версиях. Электрокар будет доступен с батареями емкостью 63 или 87 КВт*ч, а также с одним или двумя электромоторами и передним либо полным приводом. Запас хода составит от 360 до 500 километров в зависимости от версии, сообщает издание Motor.ru. Переднеприводные модификации получат электромоторы мощностью 217 или 242 лошадиные силы, а полноприводный будут оснащаться моторами мощностью 278 либо 305 сил.

В салоне кроссовера установлены два 12,3-дюймовых экрана и проекционный дисплей. Мультимедийная система автомобиля умеет обновляться «по воздуху», а сенсорные кнопки управления климат-контролем встроены в центральную консоль, пишет РБК. Также автомобиль получил систему автоматической парковки (будет доступна на некоторых рынках) и функцию автопилота на трассах.

Сроки начала продаж и цены Nissan Ariya в компании планируют раскрыть позднее.