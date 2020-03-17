По данным Drom.ru, в настоящее время к заказу доступны лишь 4 модели Nissan: кей-кар Dayz, кроссовер Juke, субкомпактвэн Note и минивэн Serena. Каждое авто оснащено видеорегистратором и навигацией. Чтобы клиент не беспокоился о мелочах и сразу получал удовольствие от езды, производитель даже позаботился о наличии ковриков в салоне.

Размер ежемесячного платежа составляет в Японии: при аренде кей-кара — 25 740 иен (около 18 000 рублей по актуальному курсу), Note — 39 600 иен (примерно 28 000 рублей), Juke — 36 960 иен (25 800 рублей). Самой «затратной» окажется эксплуатация минивэна Serena — за него придется платить 49 610 иен (34 700 рублей) каждый месяц.