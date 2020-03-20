По данным портала Mpravda.com, при «обновлении» фирменного логотипа Nissan последовал примеру марок Volkswagen и BMW — «объем» убрали, а шрифт заменили. Отныне название бренда «написано» другим шрифтом, причем саму надпись больше не обрамляет хромированный круг, который был «фирменным атрибутом» для прежней эмблемы, введенной в далеком 2001 году.

Информация о том, какая именно модель первой получит модернизированные шильдики, пока держится в тайне. Но уже известно, что обновленный логотип достался линейке Z. Этот факт подтверждает соответствующий патент, опубликованный в базах ведомств Новой Зеландии и Канады. Внешне эмблема выглядит как буква «Z», перечеркнутая в центральной части. Ассоциируется она с шильдиком, который полагался Datsun 240Z 1971-го модельного года.