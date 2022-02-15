В предложении автомобильного концерна Nissan много интересных моделей автомобилей. Среди них кроссоверы – сочетание автомобиля, предназначенного для езды по городу и езды по бездорожью. Nissan Juke является представителем этого типа транспортных средств. Цена этой модели не самая низкая, но стоимость может быть профинансирована за счет лизинга. Как?

Кроссовер Ниссан Джук

Автомобиль Nissan Juke представляет собой кроссовер от японского автомобильного концерна. Он относится к автомобилям класса B. Nissan серийно выпускает его с 2010 года. Он имеет характеристики внедорожника: более высокая подвеска и более массивная осанка, и в то же время производитель позаботился о динамичном силуэте автомобиля и спортивных линиях. Что бросается в глаза в Nissan Juke, так это его окна, которые напоминают шлем мотоциклиста. В дизайне Nissan Juke нельзя не отметить инновации. Отзывы клиентов также свидетельствуют о том, что и кузов, и салон ниссан жук были усовершенствованы до мельчайших деталей. Центральным элементом кабины является пульт, позволяющий управлять аудиосистемой и кондиционером.

В 2014 году Nissan Juke претерпел фейслифтинг, в результате которого были заменены фонари и передний бампер. В настоящее время новый Nissan Juke представляет собой небольшой 5-дверный внедорожник, оснащенный множеством интересных систем, повышающих безопасность использования и комфорт вождения. К ним относятся:

система предупреждения о выходе из полосы движения,

система предупреждения о слепых зонах,

система Dynamic Control, позволяющая задавать степень реакции на нажатие педали акселератора и реакцию системы рулевого управления,

система оповещения о движущихся в непосредственной близости объектах,

камера заднего вида,

интеллектуальная система камер на 360 градусов.

При управлении автомобилем Nissan Juke водитель может выбирать из нескольких режимов движения: нормальный, спортивный и эко-экономичный.

Ниссан Джук — технические характеристики

Что касается технических вопросов, Nissan Juke может быть оснащен как бензиновым, так и дизельным двигателем. В случае с бензиновым двигателем технические характеристики Nissan Juke следующие:

1,6 л 112 л.с., 144 Нм максимального крутящего момента и 5-ступенчатая механическая коробка передач;

1,6 л Xtronic 112 л.с., максимальный крутящий момент 144 Нм, коробка автомат.

Вы также можете выбрать Nissan Juke с дизельным двигателем: 1.5 dCi, мощностью 110 л.с. и максимальным крутящим моментом 260 Нм. Он имеет 6-ступенчатую механическую коробку передач. Автомобиль Nissan Juke измеряет: