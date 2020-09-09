Учительница средней школы в Чебоксарах назвала оскорбления учеников, крики и угрозы в их адрес оригинальными «стилем» воспитания, сообщает «Царьград». Школьники сделали аудиозапись диалога с педагогом и выложили в Сеть.

Речь идет об общении пятиклассников, учащихся в чебоксарской средней школе No56, со своей учительницей русского языка и литературы. Педагога вывели из себя разбросанные по классу фантики от конфет и черные следы от подошв обуви. Женщина решила сразу жёстко призвать детей к порядку.

«Вы — не аристократы и не господа, вы — нищеброды пока ещё, дармоеды и спиногрызы. Вы обязаны в кабинете за собой прибирать», — цитирует телеканал слова учительницы.

Если ситуация повторится, педагог пообещала каждому ученику поочередно надеть «урну на бошку». На справедливое замечание пятиклассников, что можно было обойтись без крика, учительница заявила, что это её «стиль».

Журналисты отмечают, что после того, как в Сеть попала скандальная аудиозапись, сотрудники городского управления образования провели в школе служебную проверку. В результате педагог уволилась по собственному желанию.