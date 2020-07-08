Есть вероятность того, что бубонная чума, которой начали заболевать жители Монголии и Китая, может перекинуться на Россию. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников заявил «Комсомольской правде».

Как сообщал «Рамблер», в конце июня власти Монголии объявили карантин на западе страны из-за случаев бубонной чумы. Районы, где ввели карантин, граничат с Тувой и Республикой Алтай. Позднее в автономном районе Китая — Внутренняя Монголия — зарегистрировали один случай заражения чумой.

Мясников отметил, что «чума никуда не уходила» и за последние 10 лет зарегистрировано 20 тысяч случаев заболеваемости ею в мире. Заразиться можно, например, на Мадагаскаре и в Мозамбике.

«В Аризоне отдельные случаи есть. Она никуда не делась. Бубонная чума живет с нами. Смертность от бубонной чумы сегодня, если есть антибиотики, — 7%», — пояснил врач.

Он также подчеркнул, что вполне вероятно появление чумы в России.