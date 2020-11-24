Результаты судебно-медицинской экспертизы тела Софии Конкиной выявили у погибшей заболевания, о которых даже не подозревали ее родственники. Итоги исследования были зачитаны в эфире ток-шоу «Пусть говорят».

Цель экспертизы — установление причин смерти. Специалисты выяснили, что дочь популярного артиста Владимира Конкина погибла из-за асфиксии: в её легкие попала вода, и она задохнулась. Эксперты также подтвердили, что перед заходом в бассейн женщина выпила спиртное: содержание алкоголя в ее крови на момент смерти составляло 0,4 промилле.

Медики также выяснили, что при жизни у Конкиной был целый букет заболеваний: кардиомиопатия, артерионефросклероз, фиброз мягкой мозговой оболочки, белковая дистрофия печени и т.д. Озвученная информация стала шоком для семьи Конкиных.

«Никто из родственников не знал», — заявила в эфире адвокат Юлия Нитченко.

Специалисты, однако, в заключении подчеркнули, что озвученные заболевания никак не связаны с наступлением смерти погибшей.

Как сообщал «Рамблер», о смерти 32-летней Софии Конкиной стало известно 24 сентября. Женщина утонула в бассейне фитнес-клуба. Сообщалось, что она пришла в клуб поздним вечером, когда других посетителей почти не было. Ее нашли на дне бассейна и быстро вытащили из воды. Скорая прибыла за считанные минуты, женщину доставили в Боткинскую больницу, где она скончалась в реанимации.

Впоследствии бойфренд Конкиной Михаил Серов рассказал, что его возлюбленная ранее была замечена в «пьяны заплывах». По его словам, инцидент произошел в открытом бассейне. Тогда София «выпила чуть больше, чем надо». Тем не менее девушка прыгнула в воду, где моментально «отключилась». Серов предотвратил трагедию, вытащив Конкину из воды. Откровения мужчины появились на фоне опубликованной в Сети видеозаписи, на которой София выходит из магазина с бутылкой вина в руке. Видео, по словам журналистов, было сделано перед посещением бассейна. Алкоголь девушка якобы выпила из горла на улице, а потом отправилась в фитнес-центр, где случилась трагедия.