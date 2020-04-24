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Никто не заставляет россиян смотреть шоу журналиста Владимира Соловьева. Об этом он сам заявил «Ридусу».

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», на сайте Change.org была создана петиция в адрес Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с требованием запретить Соловьеву вести ток-шоу, потому что тот однобоко подает информацию, сеет дух розни и вражды и стремится получить гражданство Италии, позиционируя себя как патриота России. На данный момент петицию подписали более 55 тысяч человек.

«На телевидении принято голосовать кнопкой. Никто же не заставляет смотреть», — прокомментировал ее популярность журналист.

Также он отметил, что Change.org является зарубежным ресурсом, на котором голосовать может кто угодно, в том числе и иностранцы, и поэтому петиции, которые там создаются, не внушают никакого доверия.

В октябре Соловьев стал рекордсменом «Книги Гиннесса» в номинации «Наибольшее количество часов в течение одной недели, которые ведущий вел прямую телетрансляцию». Он вел четыре своих политических шоу на канале «Россия» в течение 25 часов 53 минут и 57 секунд.

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