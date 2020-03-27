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Никто не забыт: строительство Ржевского мемориала подходит к концу

08:08 27/03/2020

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Никто не забыт. В Тверской области заканчивают строительство мемориала павшим в Великой Отечественной войне. Комплекс увековечит память полутора миллиона бойцов, погибших во время Ржевской битвы. Владимир Сероухов.

25-метровая фигура советского солдата возвышается на холме, где в 1942–1943 гг. шли кровопролитные бои. Сейчас она закрыта щитами, чтобы укрыть строителей от ветра. Но скоро ее будет видно за сотни метров всем, кто проезжает по федеральной трассе «Москва-Рига», днем и ночью.

«Ржевский мемориал состоит не только из памятника, это большой комплекс, ансамбль сооружений. Инсталляция, у которой мы сейчас находимся, имитирует окопы. Это осколки, которые остались после какого-то взрыва, на них мы изображаем тысячи фамилий, 17 тысяч с изображением солдат, это реальные люди», – рассказал архитектор, соавтор Ржевского мемориала Константин Фомин.

Безуспешные наступления стоили Красной Армии полутора миллионов человек. Многие из них до сих пор числятся пропавшими без вести. В 1942-м Сталин приказал взять Ржев во что бы то ни стало. Вероятно, из-за высоких потерь советские историки никогда не признавали Ржевскую битву, считали ее серией отдельных независимых сражений. В народе о трагедии узнали из стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Оно вдохновило и авторов мемориала: скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина.

«Мы стали вникать с Андреем в эту тему, изучать материалы, смотреть советские фильмы, литературные произведения и так далее. Не до конца понимали, как это должно быть. Потом стали работать с конструкторами, инженерами, проект несколько видоизменился. Мы его улучшали, поменяли одежду, солдат изначально был в шинели, сейчас он одет в гимнастерку, в руке держит ППШ», – отметил Фомин.

Проект признали лучшим из 19 работ на международном конкурсе Российского военно-исторического общества. Но и первоначальный вариант победителей забраковали. В комиссии сказали «меньше пафоса и больше души». Тогда и появилась идея с журавлями, которые уносят в небо павшего солдата. Сейчас монтируют последние элементы этой конструкции.

«Изначально бронза выходит из цеха золотистая, в своем естественном цвете. Они покрываются кислотой, чтобы ускоренно добиться патины. После чего это тонировка протирается и консервируется воском», – пояснил скульптор, соавтор Ржевского мемориала Андрей Коробцов.

Бронзу, гранит и кортеновскую сталь выбрали не только для эстетики, но и для долговечности. То, что комплекс простоит века, сомневаться не стоит: консультант проекта – Владимир Травуш, автор и главный конструктор Останкинской телебашни. Мемориал торжественно откроют в мае, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.





Владимир Сероухов