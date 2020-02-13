Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, что не задумывается о своей пенсии, пока у него есть работа. По его словам, не даже не помнит и не может назвать точную сумму выплаты.

Он пояснил, что знает о наличии в Москве надбавки к пенсии, в том числе, народным артистам РФ, пишет «СтарХит».

— Скажу одно: собираюсь выступать, пока в крышку гроба не забьют последний гвоздь, поэтому жить на пенсию для меня не актуально, — заявил Расторгуев.

Ранее о своих пенсиях «Вечерней Москве» рассказали режиссер Борис Грачевский, певец Юрий Лоза, актриса Светлана Светличная и народный артист РСФСР Лев Лещенко.

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