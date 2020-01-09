Досконально точных подсчетов никогда не было, а какие-либо прогнозы пока невозможны, заявил в эфире НСН телеведущий Николай Дроздов.

Пожары, бушующие на востоке Австралии с октября прошлого года, уничтожили 8,4 миллиона гектаров леса и погубили более 1,2 миллиарда животных. Об этом сообщили в Университете Сиднея. Подсчеты сделало отделение Всемирного фонда дикой природы в Австралии (WWF Australia), основываясь на исследовании профессора Криса Дикмана. Основой послужили данные о влиянии расчистки земель на дикую природу Австралии в 2007 году. Ученые подсчитали средний показатель плотности животных на единицу площади в лесах штата Новый Южный Уэльс, и сопоставили с площадью, пройденной огнем.

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов в эфире НСН не поверил официальной статистике, назвав ее взятой с потолка.

«Сама цифра миллиард ни о чем не говорит, если не сказано, о каких животных идет речь. Даже если говорится о животных в обычном, бытовом понимании — то есть только о млекопитающих и птицах, то даже их не очень легко подсчитать, потому что мелких очень много, и их число никогда не было известно и досконально подсчитано. Конечно, очень много животных погибло, и восстановление популяции требует большого времени, ведь всё это связано с растительным покровом, — травами, деревьями, кустарниками», — добавил Дроздов.

По его мнению, даже австралийские специалисты затруднятся спрогнозировать, когда флора и фауна восстановится до допожарного уровня. Телеведущий также отметил, что трагическое происшествие такого масштаба произошло в Австралии впервые и стало громадным бедствием для местных жителей.

«Хотел бы выразить только наши глубочайшие сожаления, соболезнования нашим коллегам из Австралии и всем живущим там людям», — сказал Дроздов в интервью НСН.

При пожарах в Австралии погибли 25 человек. Стихия уничтожила три тысячи жилых домов, тысячи административных и хозяйственных построек. В стране объявлен режим чрезвычайной ситуации, часть регионов на южном побережье закрыты для туристов.

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