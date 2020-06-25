Бывший обладатель титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA), ныне депутат Госдумы от «Единой России» Николай Валуев попал в рейтинг британского издания Sport Bible, расставившего по ранжиру современных чемпионов мира по боксу в тяжелом весе. Их классифицировали по группам от «лучших на все времена» до «не боксеров».

Наивысшие места в рейтинге заняли Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и Рой Джонс-младший.

Виталий Кличко, Тайсон Фьюри и Риддик Боу вошли в элиту, Майка Тайсона, Владимира Кличко и Дэвида Хэя назвали переоцененными.

Боксерами среднего уровня, помимо прочих, посчитали Султана Ибрагимова и Олега Маскаева из России.

Modern Heavyweight champions ranked from 'GOAT' to 'Not A Boxer' in tier list rankings. https://t.co/CxOIMW73W7 pic.twitter.com/RE8U55WLI2 — SPORTbible (@sportbible) June 23, 2020

Николай Валуев, повесивший перчатки на гвоздь в 2009 году, попал в категорию «ужасные». Компанию ему составили Шэннон Бриггс, Бермейн Стиверн, Фрэнк Бруно, Джон Руис, Леймон Брюстер, Херби Хайд, Сергей Ляхович и Генри Акинванде.

Худшими (не боксерами) признали Чарльза Мартина и Брюса Сэлдона.