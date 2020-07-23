Одежда была сделана из переработанных материалов.

Николай Дроздов снялся в ролике «Гид по самым полезным растениям». Это видео было подготовлено российской версией журнала Vogue в поддержку новой коллекции Gucci, сделанной из переработанного нейлона, пишет Meduza.

В ролике телеведущий рассказал о пользе календулы, родиолы розовой, валерианы и других растений. Самого Дроздова во время съемок нарядили в галстук и кеды из рекламируемой коллекции. Вместе с ним новинки бренда показывал Александр Гудков. Пока Дроздов рассказывал о растениях, Гудков их поливал на заднем плане. Как указал Vogue в подписи к видео «Александр Гудков показывает несколько образов для занятий садоводством».

Сообщается, что после съемок Николаю Дроздову оставили и кеды, и галстук. Сами съемки проходили в «Аптекарском огороде» в Москве.