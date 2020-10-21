На днях Ольга Рапунцель и Николай Должанский были соперниками в первом состязании конкурса «Человек года». Супруга Дмитрия Дмитренко проиграла хедлайнеру телестройки, за неё отдали свои голоса тринадцать участников, а за Колю – девятнадцать. По мнению Должанского, это довольно внушительный результат, который не случаен. Коля считает, что в последнее время супруги Дмитренко стали очень мало бывать в общем доме, они практически не знакомятся с новенькими, не общаются с остальными жителями периметра.



Стоит напомнить, что Ольга Рапунцель одержала победу в конкурсе «Человек года» в прошлом году, поэтому она является довольно сильным, опытным и трудным соперником. Несмотря на это, большинство жителей проекта отдали предпочтение Николаю. По мнению мужчины, он много времени проводит со всеми участниками «Дома-2», а Рапунцели вообще перестали приходить в общий дом.



Николай также считает, что династия Рапунцелей изжила себя. Проект покинула Татьяна Владимировна, Алёна Савкина, да и в целом империя этой семьи, по мнению Должанского, была контрпродуктивной и не несла самому проекту особой пользы, лишь обогащала самих Рапунцелей.