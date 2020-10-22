Участник проекта Николай Должанский был воодушевлен победой в первом туре над Ольгой Рапунцель. Коля и до этого был уверен в своей исключительности, а теперь он ещё больше убедился в том, что является символом проекта «Дом-2».



В эфире «Бородина против Бузовой» Николая решили поставить перед фактом. Ему нужно было выбрать либо дальнейшую жизнь в периметре, либо уход с телестройки вместе с возлюбленной Екатериной Богдановой, которая сейчас не является участницей «Дома-2». Как и многие зрители ожидали, Николай выбрал проект вместо Богдановой. Да и сейчас мужчина очень окрылен успехом, что уже ощущает себя победителем.



Отказавшись от Богдановой, Коля решил оправдаться за свой выбор. Так, по словам мужчины, ему очень симпатична участница Екатерина Миходуй, которая, скорее всего, будет вынуждена сдаться под натиском хедлайнера. Ведь других возможностей стать более заметной у неё нет, а с помощью Николая она сможет хотя бы почаще бывать в эфирах.